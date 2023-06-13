Астанчанину вынесли приговор за убийство трехлетнего ребенка сожительницы

Жителя Астаны признали виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, гособвинение посчитало, что подсудимый, находясь наедине с трехлетним ребенком своей сожительницы, на фоне внезапно возникшей неприязни к нему умышленно его избил. Настолько, что повредил поджелудочную железу и корень брыжейки поперечно-ободочной кишки. Это привело к внутреннему кровотечению и смерти малыша. Медэксперты также установили, что зверствовал мужчина, будучи под трамадолом.



На процессе подсудимый все отрицал и просил суд его оправдать. Однако судья Межрайонного суда по уголовным делам города посчитал, что вина его доказана показаниями потерпевшей, специалиста и экспертов, заключениями медико-криминалистической и судебно-медицинских экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

"Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие в действиях Т. опасного рецидива преступлений, поскольку он ранее дважды был осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Приговором суда Т. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 частью 3 УК, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в Темиртау 24 марта 2023 года задержан мужчина, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка.

