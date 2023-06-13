Нашли тело пропавшего тракториста в Абайской области

В 50 км от места пожара в Абайской области найдено тело сотрудника лесхоза, который с 10 июня не выходил на связь. Об этом 13 июня сообщили Zakon.kz в пресс-службе областной полиции.

Отмечено, что тело без вести пропавшего жителя села Долонь Бескарагайского района Сергея Архипова без внешних признаков насильственной смерти было найдено в 50 км от места тушения пожара.

"Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы". Пресс-служба ДП Абайской области

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"В соответствии с ч. 1 ст. 201 уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – заключили в полиции.

Тракторист Далонского лесничества Сергей Архипов 10 июня выехал помогать в тушении пожара. С тех пор он не выходил на связь.

12 июня в 5 км от села Дмитриевка в степи обнаружили его трактор.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" Абайской области разгорелся 8 июня. Два дня спустя стало известно о пропаже нескольких человек, в этот же день, 10 июня, официально сообщили о гибели 14 человек.

12 июня в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим в пожаре.