В Павлодарской области два пассажира юного водителя стали жертвами ДТП

Два пассажира юного водителя стали жертвами ДТП в Щербактинском районе 13 июня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 18-летний юноша за рулем ВАЗ-21703 не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась.

"Пассажир 19 лет от полученных травм погиб на месте. Второй, 36-летний мужчина, скончался на больничной койке. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК.В отношении водителя мера пресечения избирается.

Назначены необходимые экспертизы.

За день до этого в Кызылординской области на трассе погибли три человека.