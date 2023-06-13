Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодарской области два пассажира юного водителя стали жертвами ДТП

смерть человека Фото: polisia.kz
Два пассажира юного водителя стали жертвами ДТП в Щербактинском районе 13 июня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 18-летний юноша за рулем ВАЗ-21703 не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась.

"Пассажир 19 лет от полученных травм погиб на месте. Второй, 36-летний мужчина, скончался на больничной койке. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК.В отношении водителя мера пресечения избирается.

Назначены необходимые экспертизы.

За день до этого в Кызылординской области на трассе погибли три человека.

Читайте также

Более 3500 тонн воды сбросили летчики Минобороны на горящий лес в Абае

Министр по ЧС о пожаре в Абайской области: Угрозы населенным пунктам нет

Стала известна причина гибели пропавшего тракториста в Абайской области

Елена Беляева
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления