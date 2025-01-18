В Астане водитель и пассажир не смогли выбраться из разбитой машины после ДТП

Водитель и пассажир оказались заблокированы в искореженном автомобиле после ДТП, которое случилось в Астане утром 18 января, сообщает Zakon.kz.

Toyota Camry после столкновения с грузовиком получила такие повреждения корпуса, что самостоятельно покинуть разбитую машину у водителя и его пассажира не получилось.

Фото: МЧС РК

"Сотрудникам оперативно-спасательного отряда удалось достать пострадавших с помощью гидравлических инструментов, которыми вскрыли двери автомобиля. Водителя и пассажира легковой машины передали бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее 35-летний блогер в Костанае в нетрезвом виде за рулем автомобиля совершил столкновение с ограждением, сам записал печальные последствия ДТП и выложил в TikTok. За грубое нарушение правил дорожного движения ему грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение водительских прав на семь лет. Также мужчине предстоит компенсировать причиненный ущерб.