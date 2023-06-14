Синоптики обещают дождь в зоне ЧС в Абайской области

Казахстанские синоптики поделились прогнозом, поможет ли природа потушить страшный пожар в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Впервые за несколько дней появился оптимистичный прогноз. В охваченном огнем регионе, с ближайшее время ожидаются дожди, грозы и даже понижение температуры, передает КТК.

В Казгидромете, правда, уточняют, что осадки будут кратковременными, а понижение температуры – несущественным. Хотя не исключают даже град.





Материал по теме Синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня

Сейчас горит больше 40 тысяч гектаров леса. С огнем борются 1800 человек. Справится с огнем им мешают труднодоступная местность, жара и ветер.





"В ближайшие дни на большей части РК сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, в области Жетысу, на севере, в центре Алматинской, на севере Павлодарской, на юге Карагандинской, в центре Улытауской, на севере, востоке Атырауской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской областей. Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова

В Астане и 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 14 июня.

