Дожди и грозы обещают синоптики казахстанцам 28 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 28 апреля 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты.

"В стране ожидаются дожди с грозами, на севере и северо-западе – сильные дожди, на западе, севере и в центре Казахстана возможно выпадение града", – сообщили в РПГ "Казгидромет".

По республике прогнозируется усиление ветра. На юге, юго-западе и северо-западе – с пыльной бурей. На севере, западе и юго-востоке в ночные и утренние часы – туманы.

Высокая пожарная опасность сохранится в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке, востоке Мангистауской, на севере, западе Жамбылской, на юге Актюбинской области.

На севере Атырауской и на западе Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе ожидается резкое повышение температуры до +33°C.