В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Фото: gov.kz
По согласованию с администрацией президента РК и депутатами маслихата Бородулихинского района распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом Бородулихинского района назначен Ибраев Айдар Маратович, сообщает Zakon.kz.
Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в с. Ақши Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.
- Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты "Дидар". С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.
- С октября 2022 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.
Встреча главы области с активом района началась с минуты молчания.
Нурлан Уранхаев представил нового акима и поручил использовать весь потенциал для обеспечения роста экономики и улучшения социально-экономических показателей района.
10 июня стало известно, что Юрий Ильин освобожден от должности министра по ЧС.
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