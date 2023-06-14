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Законодательство РК

В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром

В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром Фото: gov.kz
По согласованию с администрацией президента РК и депутатами маслихата Бородулихинского района распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева акимом Бородулихинского района назначен Ибраев Айдар Маратович, сообщает Zakon.kz.

Айдар Ибраев родился 27 мая 1979 года в с. Ақши Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Имеет значительный опыт работы в государственных органах и в сфере культуры.

  • Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты "Дидар". С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.
  • С октября 2022 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.

Встреча главы области с активом района началась с минуты молчания.


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Константин Вноровский
Абайская область Пожар в Абайской области
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