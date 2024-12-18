В Индерском районе Атырауской области сменился аким

Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова при согласовании с администрацией президента РК и районного маслихата акимом Индерского района назначен Серик Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.

Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау, сообщает 18 декабря пресс-служба акима области.

Серик Нысанбаев родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности "правоведение".

В разные годы работал руководителем отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы акимата города Атырау и главой аппарата акима города Атырау.

Ранее сообщалось, что назначен новый аким Усть-Каменогорска.