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События

В Индерском районе Атырауской области сменился аким

В Индерском районе Атырауской области сменился аким , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 18:53 Фото: акимат Атырауской области
Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова при согласовании с администрацией президента РК и районного маслихата акимом Индерского района назначен Серик Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.

Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау, сообщает 18 декабря пресс-служба акима области.

Серик Нысанбаев родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности "правоведение".

В разные годы работал руководителем отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы акимата города Атырау и главой аппарата акима города Атырау.

Ранее сообщалось, что назначен новый аким Усть-Каменогорска. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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