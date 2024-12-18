В Индерском районе Атырауской области сменился аким
Фото: акимат Атырауской области
Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова при согласовании с администрацией президента РК и районного маслихата акимом Индерского района назначен Серик Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.
Ранее он занимал должность заместителя акима города Атырау, сообщает 18 декабря пресс-служба акима области.
Серик Нысанбаев родился в 1980 году в Атырауской области. Окончил АГУ им. Х. Досмухамедова по специальности "правоведение".
В разные годы работал руководителем отдела государственно-правовой и военно-мобилизационной работы акимата города Атырау и главой аппарата акима города Атырау.
Ранее сообщалось, что назначен новый аким Усть-Каменогорска.
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