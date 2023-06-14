Спецоперация в Бурабае: полицейские задержали группу вымогателей

В Бурабае прошла масштабная спецоперация. Полицейские задержали группу вымогателей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, подозреваемые заставляли местных жителей, в основном молодых людей, оформлять денежные и товарные кредиты посредством мобильного банкинга, а в случае отказа угрожали физической расправой.

"Для сбора доказательственной базы преступной деятельности группы сотрудниками УБОП проводились специальные оперативные мероприятия, в результате которых факты совершения вымогательств, грабежей, мошенничества и участие в криминальных разборках официально задокументированы и приобщены к уголовным делам", – говорится в сообщении.

В ходе специальной операции сотрудники полиции провели обыски и изъяли мобильные телефоны фигурантов.

По четырем фактам проводятся досудебные расследования по ч. 1 и ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

В полицию доставили восемь человек, четверо из которых водворены в изолятор временного содержания.

Полицейскими проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению всех пострадавших от незаконных действий задержанных.

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