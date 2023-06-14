Акулу, съевшую россиянина на египетском курорте, мумифицируют для музея

Акула, съевшая человека на туристическом курорте в Египте, станет экспонатом в музее. Ее мумифицируют, сообщает Zakon.kz.

23-летний российский турист Владимир Попов был заживо съеден тигровой акулой недалеко от египетского курорта Хургада на Красном море в четверг, 8 июня.



Акулу вскоре поймали местные жители с помощью рыболовной сети. Позже власти сообщили, что местные жители убили ее, сообщает Al Arabiya.

В понедельник, 12 июня, специалисты Института морских наук и заповедника Красного моря начали процесс бальзамирования в Хургаде, чтобы подготовить тело акулы к экспозиции в музее института.



Власти Египта подтвердили, что акулу передали для проведения исследований с целью выяснения причин ее поведения. Они также надеются установить, не является ли акула родственницей той, которая стала причиной нескольких предыдущих несчастных случаев.

Вскоре после инцидента с россиянином Министерство охраны окружающей среды Египта запретило кому-либо входить в воду. Местные власти ввели запрет на подводное плавание, купание и любые другие виды водного спорта до 11 июня.

В июле 2022 года 68-летняя женщина по имени Элизабет Зауэр из Австрии подверглась нападению акулы в Сахл Хашиш, что недалеко от места, где погиб Владимир Попов.

