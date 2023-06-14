В ВКО задержали подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки

Преступление произошло в пос. Глубокое Глубоковского района ВКО. По словам местных жителей, подозреваемый еще вчера днем надругался над девочкой, а после попытался скрыться, направившись в пос. Кожохово того же района, сообщает Zakon.kz.

Местные жители стали активно распространять информацию по социальным сетям. Тогда же на въездах в населенные пункты был выставлен полицейский патруль.



"По данному факту лицо, совершившее уголовное правонарушение, задержано и водворено в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия в рамках досудебного расследования. Назначены судебные эксперты", – сообщили Zakon.kz в Департаменте полиции ВКО.

В ведомстве также добавили, что в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

"На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП ВКО

12 июня 2023 года стало известно, что в Актобе погибла 19-летняя девушка. Родственники подозревают, что ее убили. По данному факту в полиции завели дело по статье "Доведение до самоубийства".

