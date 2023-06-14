Общежития и лаборатории: депутат потребовал вернуть незаконно выведенные активы из КазНАИУ

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров 14 июня направил запрос Генпрокурору о возврате незаконно выведенных активов из Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщает Zakon.kz.

Группа преподавателей-ученых Казахского национального аграрного исследовательского университета обратилась к депутатам Мажилиса с ходатайством о возврате образовательному учреждению активов, незаконно выведенных из вуза.

Коллектив вуза сообщил депутатам, что все решения о продаже активов или передаче их в доверительное управление принимались при ректоре Т.И. Есполове. Сотрудники университета представили список незаконно переданных активов другим собственникам.



"Три студенческих общежития в 2001-2022 гг. (1000 коек), пять учебно-лабораторных корпусов (18828,5 кв. м), административно-хозяйственные здания и другие объекты недвижимости (700 кв. м), земельные участки, прилегающие к корпусам университета (около 5 га), Талгарский и Земельный участки (12 га ) учебно-опытного хозяйства университета, расположенные в Енбекшиказакском районе. Юридические лица, владеющие этими зданиями, строили жилые комплексы на территории учебных корпусов, беспокоили студентов и преподавателей, переоборудовали общежития под гостиницы, создавали караоке и другие развлекательные заведения. Некоторые учебные корпуса были преобразованы в бизнес-центры". Ерлан Саиров

Генеральной прокуратуре, как органу, осуществляющему контроль за соблюдением законности в стране, по мнению депутата, следует предпринять следующие шаги:



незамедлительно обеспечить возврат указанных зданий в собственность государства в рамках совершения поручения по возврату незаконно приобретенного имущества;

в 2001-2022 годах определить юридическую ответственность должностных лиц, нарушивших такие законы и дошедших до крайностей;

провести проверку по проблеме незаконного перевода имущества других высших учебных заведений страны.

В декабре 2022 года по похожему инциденту вынесли приговор бывшему ректору Казахского национального женского педагогического университета Гаухар Алдамбергеновой. Она незаконно незаконно оформила на подставных лиц, сегментировала и реализовала добросовестным покупателям земельный участок университета площадью 9 га.