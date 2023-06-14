Азат Перуашев: Машиностроение – это не только автомобили

На фоне коммунальных катастроф необходима организация энергетического машиностроения. С таким депутатским запросом на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова обратился 14 июня 2023 года Азат Перуашев.

В запросе отмечено, что целая серия крупных аварий и коммунальных катастроф в разных регионах страны за прошедший отопительный сезон (Петропавловск, Экибастуз, Риддер, Рудный) показала абсолютную изношенность энергосистемы, доходящую в некоторых случаях до 95% как в тепло- так и в электроэнергетике.

В этой связи глава государства поручил провести обновление энергопроизводящих и энергопередающих объектов, в том числе в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Также сказано, что уже в ближайшие месяцы энергетические компании начнут получать в совокупности сотни миллиардов тенге дополнительных доходов, которые они должны направить на модернизацию старого и приобретение нового оборудования.

Между тем исторически основным производителем и поставщиком энергетического оборудования в Казахстан (турбин, генераторов, котловых агрегатов, насосов и др.) всегда выступала Украина, которая сегодня подверглась нападению и разрушениям.

Альтернативные поставщики – российские предприятия, также в нынешних условиях объективно не смогут гарантировать своевременность и объемы выполнения заказов.

"Все другие варианты (закуп оборудования в Европе, Корее и т.д.) намного дороже и не всегда технологически совместимы с нашими объектами. В этой связи Демпартия "Ак жол" предлагает правительству срочно принять меры по организации собственного производства энергетического оборудования под вышеуказанные задачи обновления и модернизации энергосистемы. К огромному сожалению, данная подотрасль машиностроения оказалась в "пасынках" у Мининдустрии". Пресс-служба ДПК "Ак жол"

Между тем потребность в энергетическом оборудовании, как выясняется, огромная.

Более того, государство дает возможность энергетическим компаниям собрать и направить на эти цели гигантские средства – только в рамках инвесттарифа речь идет о более 400 млрд тг.

Текущая ситуация, как заявлено в обращении, создала все предпосылки для того, чтобы эти средства осваивались в Казахстане, чему способствует и потенциал релокации предприятий и кадров из тех же России и Украины, и создание платежеспособного спроса, и наличие прежних машиностроительных заводов, на базе которых возможна организация новых производств и освоение новой продукции и технологий.

Получив нужный импульс, данная отрасли смогла бы и в дальнейшем обеспечивать текущее обновление и обслуживание энергосистемы, а также освоить внешние рынки сбыта, начиная с Центрально-Азиатского региона.

Но пока это все лишь открывшиеся возможности, тогда как со стороны отраслевых госорганов не наблюдается ни нужной инициативы в поиске соответствующих релокантов или других партнеров, ни в мерах поддержки отечественных производителей отрасли, ни в банальной заинтересованности в таком развитии.

Ввиду многолетнего отсутствия поддержки со стороны государства в стране практически нет предприятий, которые могли бы производить жизненно важное промышленное энергетическое оборудование, а существующие заводы ограничиваются лишь несложными разовыми заказами и ремонтной базой.

Между тем в рамках закона "О промышленной политике" существуют эффективные механизмы по привлечению и созданию машиностроительного производства – такие, как Соглашение о промышленной сборке. Данный инструмент предусматривает требования по локализации, прозрачному ценообразованию, под него заложены многомиллиардные суммы из бюджета.

"Однако почему-то данный формат успешно применяется только к сборке автомобилей и сельхозтехники и обходит стороной другие пустующие ниши в промышленном производстве. Считаем, что накопленный опыт необходимо распространить и на другие отрасли, и прежде всего – в энергетическом машиностроении, по указанным выше причинам", – уточняют депутаты.

В этой связи депутатская фракция "Ак жол" предлагает:

В срочном порядке совместно с бизнесом разработать план мер по организации отечественного производства энергетического оборудования под потребности модернизации энергопроизводящих и передающих компаний, включая тепло- и электроэнергетику. Обязать ответственные органы приступить к подбору соответствующих зарубежных предприятий для их релокации в Казахстан, либо привлечения в качестве партнеров и поставщиков комплектующих. В рамках реализации закона "О промышленной политике" разработать типовое соглашение о промышленной сборке для продукции энергетического машиностроения, а также соответствующие преференции и финансирование по линии Фонда развития промышленности.



"Выгоды такого решения более чем очевидны – начиная с внутреннего перераспределения в Казахстане сотен миллиардов бюджетных средств и инвесттарифа, создания новых производств, рабочих мест, повторного возвращения данных средств в экономику в виде зарплаты, налогов, платежей по кредитам, освоения новых технологий и видом продукции и т.д.", – говорится в заключении.