Возврат в феодализм: мажилисмен выступил против возложения долгов ТОО на учредителей

Мажилисмен Азат Перуашев озвучил свой депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова о недопустимости введения субсидиарной ответственности учредителя за долги ТОО, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что 31 октября текущего года Министерство финансов издало приказ №654 "О некоторых вопросах исполнения налоговых обязательств при ликвидации и прекращении деятельности налогоплательщиками".

"В пункте 6 которого указано: если у компании не хватает имущества для погашения в полном объеме налоговой задолженности, то долги должны платить учредители. Если бы речь шла об ИП, такое требование было бы логичным, но поскольку приказ касается компаний, то есть юридических лиц, данная норма подзаконного акта прямо противоречит базовым законам бизнеса. Так, ст. 44 Гражданского кодекса и ст. 2 Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью прямо указывают, что участники ТОО не отвечают по обязательствам товарищества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов", – дополнил Перуашев.

Он подчеркнул, что смысл ограниченной ответственности заключается в том, что она позволяет аккумулировать и инвестировать в экономику небольшие средства разных и многочисленных учредителей, защищая их от предпринимательских рисков. Ведь зачастую компании разоряются не по злому умыслу, а по объективным причинам: дороговизне кредитов, падению спроса в результате экономических кризисов и так далее.

"По данным международных экспертов, даже в благополучной Европе среди вновь создаваемых предприятий МСБ в первые годы разоряется более половины. Если людям, имеющим небольшой капитал, отказать в защите от долгов предприятий, большинство предпочтет держать деньги "под подушкой" или в теневом обороте, чем официально вкладывать их в дело и рисковать будущим своих детей. Ведь за долги ТОО могут забрать не только деньги, но и личное имущество, включая единственное жилье. Таким образом, подход Минфина о полном возложении задолженности на учредителей ТОО фактически ставит крест на малом и среднем бизнесе и делает предпринимательство привилегией олигархов", – заявил он.

По его мнению, это возвращение даже не в XIX век, а в эпоху феодальных отношений.

"Мы подозреваем, что данная норма появилась в связи со вступлением в силу с 1 января нового Налогового кодекса, и Минфин, видимо, ожидает, что вместо увеличения налоговых поступлений многие предприниматели будут вынуждены прекратить свою деятельность, как и указано в приказе. В этом случае госорганы готовы нарушить международные экономические принципы и обратить взыскание на личное имущество предпринимателей. Между тем, согласно закону, такое взыскание возможно только при доказанной личной вине в умышленном доведении предприятия до банкротства, ложном банкротстве или умышленном препятствовании процедуре банкротства. И устанавливать эту вину может только суд, а не налоговые органы по своему усмотрению", – заявил мажилисмен.

С его слов, смысл приказа в том, что он делает всех предпринимателей виновными без решения суда, что противоречит и Предпринимательскому кодексу, который устанавливает презумпцию добросовестности бизнеса, пока обратное не доказано судом.

"Фракция "Ак жол" считает, что данным шагом Министерство финансов превысило свои полномочия, поставив свой приказ выше норм перечисленных законов и двух кодексов. В этой связи фракция "Ак жол" требует немедленно отменить действие приказа и.о. министра финансов №654 как грубо противоречащего законодательству и ущемляющего права предпринимателей, и провести служебное расследование в отношении должностных лиц, допустивших включение в подзаконный акт нормы, превышающей полномочия министерства и вступающей в правовую коллизию с Гражданским и Предпринимательским кодексами, а также законами о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и о правовых актах", – сказал депутат.

Ранее депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов рассказал о рисках утечки персональных данных казахстанцев за рубеж.

