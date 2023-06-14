Мужчины подрались на заправке в Алматы
Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как трое мужчин подрались на заправке в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"По данному факту отделом полиции при УП Турксибского района проводится проверка. Участники конфликта будут установлены. Их действиям будет дана правовая оценка", – сообщили в пресс-службе ДП города.
Как отметили в полиции, по данному факту обращений не было.
В конце мая в городе произошла массовая драка.
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