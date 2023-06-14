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Мужчины подрались на заправке в Алматы

Мужчины подрались на заправке в Алматы Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео, как трое мужчин подрались на заправке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"По данному факту отделом полиции при УП Турксибского района проводится проверка. Участники конфликта будут установлены. Их действиям будет дана правовая оценка", – сообщили в пресс-службе ДП города. 

Как отметили в полиции, по данному факту обращений не было. 


В конце мая в городе произошла массовая драка. 

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