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Повысить финансирование колледжей Казахстана просит депутат

Повысить финансирование колледжей Казахстана просит депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты 14 июня попросила правительство повысить уровень финансирования колледжей Казахстана для качественной подготовки специалистов среднего звена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ирина Смирнова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что анализ вакансий и резюме на электронной бирже труда в апреле 2023 года показал, что наибольший спрос отмечается на специалистов средней квалификации – 40% от всех вакансий. 

Вместе с тем, по ее словам, на начало 2022 года в Казахстане насчитывается 724 колледжа, где обучается более 493 тысяч студентов – они получают среднеспециальное образование.

"Каждый год из системы ТИПО выпускается около 140 тысяч молодых людей. Число студентов колледжей год от года растет. Однако говорить о высоком качестве подготовки специалистов среднего звена не приходится, как и о получении ими необходимых предприятиям спецификаций", – заявила депутат.

Это связано, по ее словам, с низким уровнем финансирования колледжей. Как итог, зарплата педагогов и мастеров в колледжах на порядок ниже, чем у учителей средней школы, что ведет к вымыванию наиболее успешных педагогов, увольнению мастеров и, как следствие, низкому качеству среднеспециального образования.

Так, по словам Ирины Смирновой, если на содержание ребенка в детском саду государство выделяет более 40 тысяч тенге в месяц, в основной школе – более 50 тысяч тенге, в 10-11 классах на одного учащегося выделяется около 70 тысяч в месяц, то в колледже эта сумма составляет всего 37 тысяч тенге в месяц. При том, что колледж обязан дать как среднее образование, так и профессию.

"Это уж точно не должно быть оценено ниже, чем стоимость обучения в 10-11 классах", – заявила депутат. 

В этой связи она просит правительство обеспечить адекватное подушевое финансирование для организации качественного образования в колледжах и подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров 14 июня также направил запрос генпрокурору. В нем говорится о возврате незаконно выведенных активов из Казахского национального аграрного исследовательского университета.

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