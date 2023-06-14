Повысить финансирование колледжей Казахстана просит депутат

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты 14 июня попросила правительство повысить уровень финансирования колледжей Казахстана для качественной подготовки специалистов среднего звена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ирина Смирнова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что анализ вакансий и резюме на электронной бирже труда в апреле 2023 года показал, что наибольший спрос отмечается на специалистов средней квалификации – 40% от всех вакансий.

Вместе с тем, по ее словам, на начало 2022 года в Казахстане насчитывается 724 колледжа, где обучается более 493 тысяч студентов – они получают среднеспециальное образование.

"Каждый год из системы ТИПО выпускается около 140 тысяч молодых людей. Число студентов колледжей год от года растет. Однако говорить о высоком качестве подготовки специалистов среднего звена не приходится, как и о получении ими необходимых предприятиям спецификаций", – заявила депутат.

Это связано, по ее словам, с низким уровнем финансирования колледжей. Как итог, зарплата педагогов и мастеров в колледжах на порядок ниже, чем у учителей средней школы, что ведет к вымыванию наиболее успешных педагогов, увольнению мастеров и, как следствие, низкому качеству среднеспециального образования.



Так, по словам Ирины Смирновой, если на содержание ребенка в детском саду государство выделяет более 40 тысяч тенге в месяц, в основной школе – более 50 тысяч тенге, в 10-11 классах на одного учащегося выделяется около 70 тысяч в месяц, то в колледже эта сумма составляет всего 37 тысяч тенге в месяц. При том, что колледж обязан дать как среднее образование, так и профессию.

"Это уж точно не должно быть оценено ниже, чем стоимость обучения в 10-11 классах", – заявила депутат.

В этой связи она просит правительство обеспечить адекватное подушевое финансирование для организации качественного образования в колледжах и подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров 14 июня также направил запрос генпрокурору. В нем говорится о возврате незаконно выведенных активов из Казахского национального аграрного исследовательского университета.