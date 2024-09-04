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Передавать колледжи в доверительное управление крупным предприятиям предлагает депутат

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 15:24 Фото: Zakon.kz
Депутат Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса 4 сентября 2024 года рассказала, как можно повысить привлекательность колледжей в глазах абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

Ирина Смирнова в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова указала на необходимость реформирования системы технического и профессионального образования.

При этом она перечислила системные проблемы казахстанских колледжей.

В их числе:

  • Недостаточное финансирование. Отмечается, что сегодня оно ниже, чем в дошкольных и школьных организациях в два раза.
  • Диспропорция в распределении государственного образовательного заказа. В итоге колледжи готовят специалистов, невостребованных на современных производствах и местных рынках труда.
  • Крайне низкий уровень взаимодействия колледжей с предприятиями в дуальном обучении.
  • Отсутствие системы независимой сертификации выпускников, способной объективно, на международном уровне оценивать их компетенции и навыки.
  • Низкий уровень внедрения современных образовательных программ и технологий.
"Старые программы не позволяют студентам овладеть актуальными навыками "здесь и сейчас", – заявила депутат.

Она предлагает Министерству просвещения создать рабочую группу по реформированию системы ТиПО и в ее рамках решить вопрос профилизации колледжей и создания при колледжах бизнес-инкубаторов для практического обучения студентов, создания стартапов и получения источника дополнительных доходов для образовательных учреждений.

Депутат также предлагает передавать ТиПО в доверительное управление крупным предприятиям, успешным учебным заведениям в рамках долгосрочных контрактов. В этом случае, по ее оценке, предприятия смогут напрямую участвовать в разработке учебных планов и организации практического обучения, что повысит качество подготовки специалистов.

"Необходима разработка системы признания результатов обучения в колледжах, после независимой сертификации качества, для их интеграции в университетские программы, что позволит выпускникам колледжей продолжать образование в вузах и повысит привлекательность ТиПО", – резюмировала Ирина Смирнова.

21 августа 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова предложила возобновить практику, когда окончившие техникумы с отличием выпускники, принимались сразу на третий курс вуза без экзаменов.

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