Спикер Мажилиса высказался о возврате активов в Казахстан

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты 14 июня рассказал, как будут возвращать в Казахстан незаконно выведенные в свое время активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов сообщил, что в рамках возврата незаконно выведенных из страны средств будет составлен реестр.

"Я не знаю, чьи имена будут в этом списке. Это сейчас никто не сможет сказать. Главное для нашей страны – вернуть обратно весь незаконно выведенный капитал. Этот механизм весь прописан в законопроекте "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Возможно, в нем есть моменты, не соответствующие стандартам, но и сама ситуация нестандартная. Нам нужно вернуть крупные суммы, превышающие 100 млн долларов, вывезенные клептократами. Будет реестр, в который войдут эти граждане", – сообщил он.

По его словам, если эти граждане добровольно будут возвращать средства, они будут освобождены от уголовной ответственности.

"Вернуть активы в страну – дело непростое. И есть вероятность, что процесс может затянуться в международных судах. Поэтому мы приняли этот закон, чтобы вернуть средства. Будет создана специальная комиссия, в нее войдут не только первые лица правоохранительных органов, но и представители общественности, депутаты и главы государственных ведомств", – сообщил Ерлан Кошанов.

Журналисты поинтересовались, верит ли он в то, что с принятием данного закона получится вернуть незаконно выведенные из страны активы.

"Я верю в то, что мы немалую часть активов вернем. Но реестр будет закрытым. Это по закону будет секретной информацией. Эти работы не будут проводиться открыто", – резюмировал спикер Мажилиса.

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Документ направлен на рассмотрение в Сенат.