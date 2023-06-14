Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Спикер Мажилиса высказался о возврате активов в Казахстан

валюта, активы, Казахстан Фото: Zakon.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты 14 июня рассказал, как будут возвращать в Казахстан незаконно выведенные в свое время активы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов сообщил, что в рамках возврата незаконно выведенных из страны средств будет составлен реестр. 

"Я не знаю, чьи имена будут в этом списке. Это сейчас никто не сможет сказать. Главное для нашей страны – вернуть обратно весь незаконно выведенный капитал. Этот механизм весь прописан в законопроекте "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Возможно, в нем есть моменты, не соответствующие стандартам, но и сама ситуация нестандартная. Нам нужно вернуть крупные суммы, превышающие 100 млн долларов, вывезенные клептократами. Будет реестр, в который войдут эти граждане", – сообщил он.

По его словам, если эти граждане добровольно будут возвращать средства, они будут освобождены от уголовной ответственности.

"Вернуть активы в страну – дело непростое. И есть вероятность, что процесс может затянуться в международных судах. Поэтому мы приняли этот закон, чтобы вернуть средства. Будет создана специальная комиссия, в нее войдут не только первые лица  правоохранительных органов, но и представители общественности, депутаты и главы государственных ведомств", – сообщил Ерлан Кошанов.

Журналисты поинтересовались, верит ли он в то, что с принятием данного закона получится вернуть незаконно выведенные из страны активы. 

"Я верю в то, что мы  немалую часть активов вернем. Но реестр будет закрытым. Это по закону будет секретной информацией. Эти работы не будут проводиться открыто",  – резюмировал спикер Мажилиса. 

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты приняли во втором чтении проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Читайте также

Нацбанк и Минфин о выплатах детям из Нацфонда: Инфляционных угроз быть не должно

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Был ли Ильин в Дубае во время пожара в Абайской области, рассказали в МЧС
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления