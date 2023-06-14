Если завтра ЧП: в ЗКО лесникам не хватает противопожарной техники и средств

Из 10 пожарных машин, которые есть у лесхозов, 8 – устаревшие. Тушить лесные возгорания собственными силами лесники не в состоянии: у большинства из них в арсенале – только ранцевые огнетушители. Есть и дефицит кадров, сообщает Zakon.kz.

На начало 2021 года на балансе 8 лесхозов (в них – 28 лесничеств) числилась 81 единица техники (33 трактора, 10 противопожарных машин, 24 патрульных машины и 14 агрегатов для вспашки минполос и посадки леса). При этом маневренные комплексы "Водолей", которые предназначены для ликвидации лесных пожаров, имеются лишь в половине лесничеств по области.

Руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых территорий Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Ернияз Майхарин сообщил корреспонденту Zakon.kz, что за период с 2015 по 2021 год в лесхозы области не было приобретено практически никакой техники.

В 2021 году лесхозам за счет средств областного бюджета закупили 28 единиц техники – 4 трактора и 24 агрегата для посадки деревьев – плуги, диски, бороны.

В мае 2022 года тогдашний министр по ЧС Юрий Ильин выступил с критикой по поводу оснащенности лесхозов по стране противопожарной техникой. Он заявил, что в ЗКО оснащенность спецтехникой лесного хозяйства составляет всего 47%.

В ноябре 2022 года акимат ЗКО изыскал средства на то, чтобы закупить для лесхозов часть необходимой техники. В январе 2023 года лесникам закупили еще 52 единицы техники на 801 млн тенге: 16 тракторов, 11 патрульных машин, 25 орудий и агрегатов (плуги, культиваторы, бороны, посадочные машины).

Однако для того, чтобы полностью закрыть потребность лесхозов в сельхозтехнике, им необходимо приобрести еще 50 тракторов.

Дополнительно, как пояснил Ернияз Майхарин, из бюджета области в марте 2023 года выделили 385 млн тенге – на покупку еще 64 единиц техники. На эти средства для лесхозов закупят 9 тракторов, 2 патрульные машины, 51 агрегат для посадки леса и 2 прицепных противопожарных комплекса "Водолей".

В лесхозах сейчас есть 10 противопожарных машин при нормативе – 11.

"Из имеющихся у нас 10 противопожарных машин всего две относительно новые, остальные физически и морально устарели. Все машины достались нам по наследству от службы ДЧС ЗКО. Когда им поступают новые противопожарные машины, старые они передают нам", – рассказал Ернияз Майхарин.

Он добавил, что эти машины периодически ломаются.

В 2023 году Управление природных ресурсов и регулирования природопользования сформировало и направило в акимат области бюджетную заявку на две противопожарных машины и 15 комплексов "Водолей".

Майхарин отметил, что в идеале лесхозам необходимы 10 новых трехмостовых противопожарных машин "Урал", высокоопроходимых, которые могут легко перемещаться по лесу. Но это – мечта лесников. Такие машины стоят 101 млн тенге за единицу.

Сейчас лесники просят закупить им для ликвидации лесных пожаров маневренные комплексы. Их цена ниже на порядок – 7,5 млн тенге за единицу. Если местный бюджет одобрит заявку, то все лесничества в регионе будут обеспечены необходимой противопожарной техникой.

На данный момент, как вынуждены признать в Управлении природных ресурсов, ни один масштабный пожар лесники не могут ликвидировать своими силами – техники не хватает и им приходится обращаться за помощью к сотрудникам ДЧС.

При наличии необходимых комплексов лесники на местах могли бы оперативно реагировать на пожары в лесу и тушить их при помощи спецтехники, а не ранцевых огнетушителей.

"Огромный плюс для нас, что акимат области взялся за техническое перевооружение лесхозов. Наличие современной противопожарной техники делает ликвидацию пожаров оперативнее. Так, к примеру, два года назад три лесхоза – Акжайыкский, Январцевский и Бурлинский – приобрели за счет хозрасчетной деятельности несколько дронов. Благодаря этому очаги возгораний на своей территории лесники обнаруживают в считанные часы, локализуют их быстро, и в итоге площади пожаров на их территории снизились в десятки раз", – пояснил Ернияз Майхарин.

По данным Управления природных ресурсов, общая площадь лесхозов по ЗКО – 216,815 тыс. га, из них лесная зона – 87,832 тыс. га.

Ернияз Майхарин рассказал, что в штате лесхозов числится 206 лесников. На одного приходится 1000 гектаров территории лесхоза, которые он должен ежедневно объезжать в течение рабочего дня. Рабочий день лесника – 6-7 часов, включая субботу, а зарплата – от 80 до 100 тысяч тенге.

При каждом лесхозе есть противопожарная станция, где в штате должны быть 10 человек – 7 пожарных бойцов, два водителя и руководитель. У бойцов противопожарных станций и водителей зарплата составляет 60-70 тысяч тенге в месяц.

В Уральском лесхозе – в одном из самых крупных, расположенных близ областного центра хозяйстве, – постоянно есть вакансии на лесников и бойцов. Именно здесь происходит большая часть лесных пожаров – в пойме реки Урал. Специалисты этого лесхоза меняются, увольняются из-за высокой нагрузки. Плюс людей не устраивает низкий оклад – прожить в Уральске на такую зарплату невозможно. Сейчас по факту штат Уральского лесхоза укомплектован на 50%.

По районам ЗКО штаты лесхозов укомплектованы полностью. Как уточнил Майхарин, для сельчан 70-80 тысяч тенге – это приемлемая зарплата.

"Сейчас из республиканского бюджета нам выделяют средства для увеличения зарплаты лесникам на 100%. С 1 июля 2023 года они должны получать 160-200 тысяч тенге. При этом противопожарным бойцам, водителям лесхозов, рабочим, трактористам, административным служащим зарплату с 1 июля не подняли", – отметил Ернияз Майхарин.

По его словам, Управление природных ресурсов сейчас подало бюджетную заявку на увеличение зарплаты в два раза всем работникам лесхозов.

"Нам необходимо, чтобы всем нашим работникам лесхозов тоже увеличили оклады. Сейчас молодежь не хочет работать в лесном хозяйстве, их нужно материально стимулировать, иначе в будущем мы останемся без кадров", – констатировал Майхарин.

Также специалисты управления отправили в Министерство экологии и природных ресурсов РК предложение, чтобы работников лесхозов включили в программу "С дипломом – в село" и выдавали молодым специалистам подъемные при трудоустройстве.