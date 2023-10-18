700-летнее дерево показали казахстанцам лесники ВКО

Фото: Instagram/dutbayeva.asem

Лиственница, которой уже несколько сотен лет, растет в Маркакольском лесхозе. Лесники опубликовали фото "Большого дерева", как его называют местные жители зеленого исполина, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: