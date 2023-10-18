700-летнее дерево показали казахстанцам лесники ВКО
Фото: Instagram/dutbayeva.asem
Лиственница, которой уже несколько сотен лет, растет в Маркакольском лесхозе. Лесники опубликовали фото "Большого дерева", как его называют местные жители зеленого исполина, сообщает Zakon.kz.
"На территории Маркакольского лесного хозяйства растет лиственница, которой уже около 700 лет. Лиственница (лат. Larix) – одна из наиболее распространенных хвойных пород в мире. Хвоя лиственницы ежегодно опадает на зиму, т. е. она не относится к вечнозеленым растениям", – говорится в сообщении специалистов лесхоза.
Ранее фотограф из Алматы Дмитрий Доценко на странице в Instagram поделился с подписчиками фотографиями осенних гор.
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