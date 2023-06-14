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Аким Алматинской области ответил, будут ли переносить казино из Конаева

Казахстан аким казино перенос Конаев Фото: pixabay
На брифинге в СЦК 14 июня аким Алматинской области Марат Султангазиев прокомментировал, будут ли переносить казино из Конаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня казино расположены в городе Конаеве и в городе Щучинске Акмолинской области.

"Казино сегодня работают и их переезд не планируется. Увлечение азартными играми имеет место не только в Казахстане, но и во всем мире. Некоторым нравится играть посредством онлайн-казино. Мы предъявляем требования к действующим казино, чтобы они работали как развлекательный центр. Это международный опыт: казино работает само по себе". Марат Султангазиев

Кроме того, как указал глава региона, в Конаеве также можно организовать кинотеатр, аквапарк и торговый центр.

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Аким отметил, что в целом в сфере развлечений трудятся 3,5 тысячи человек, а около этой сферы работают еще порядка 3 тысяч человек.

"Если говорить о том, что в области 61 тысяча жителей, то десятая их часть заняты в данной сфере. Казино ежегодно платят в местный бюджет 80-90 млрд тенге налогов. Это огромные средства".Марат Султангазиев

В мае 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капчагая Алматинской области в город Конаев. В октябре 2022 года, выступая перед общественностью Алматинской области, президент дал ряд поручений правительству. По его словам, перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития.

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