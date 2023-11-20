Скопление авто на границе с Кыргызстаном прокомментировали в КНБ

В Комитете национальной безопасности Казахстана прокомментировали скопление авто на границе с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz.

В Пограничной службе КНБ РК уточнили, что скопление грузовых транспортных средств на кыргызско-казахстанской границе отмечается с кыргызской стороны в пунктах пропуска "Ак-Тилек" (КР) – "Карасу" (РК).

"Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября 2023 года.

По данным КНБ, пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки (19 ноября текущего года пропущено 283 автомашины).

"С учетом складывающейся ситуации, организовано тесное взаимодействие с Пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики". Пресс-служба КНБ РК

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы зафиксировано скопление 300 грузовых автомашин. В Погранслужбе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана объяснили, что скопление грузовых авто в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из КР.

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Затем в ГКНБ Кыргызстана приняли решение о приостановке пропуска через погранпереход на границе с Казахстаном. Подробности по ссылке выше.