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Токаев подписал закон о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС

Подписал о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС Фото: akorda.kz
Президент Казахстана подписал закон, завершающий ратификацию протокола к соглашению со странами ЕАЭС по вопросам специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года", передает Акорда.

Основной целью Протокола является внесение изменений редакционного и юридического характера в ряд статей Соглашения в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе.

Протоколом предусматривается норма, согласно которой территория свободных (специальных, особых) экономических зон является частью таможенной территории Союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ – таможенной границей Союза. Наряду с этим территория СЭЗ (вся или ее часть), где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.

Сенаторы одобрили изменения в Протокол о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС 1 июня.

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