Драку на парковке около ТЦ в Алматы прокомментировали в полиции

Драку, произошедшую ночью 10 июня на парковке ТРЦ Colibri в Алматы, прокомментировали в полиции, сообщает Zakon.kz.

По словам брата потерпевшего, к нему и его друзьям пристала проходящая мимо компания. В Instagram он опубликовал видео конфликта.

Драка закончилась тем, что потерпевший ударился головой и теперь у него перелом черепа.





В Департаменте полиции Алматы рассказали, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УК РК. Производство уголовного дела осуществляет полиция Медеуского района.

"Как следует из сообщения подразделения, подозреваемый в данном преступлении задержан. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в социальных сетях появилось видео, как трое мужчин подрались на заправке в Алматы.

