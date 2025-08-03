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Происшествия

Природный пожар тушат в Алматинской области

пожар, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 17:00 Фото: МЧС РК
В горной местности Карасайского района Алматинской области горит сухая трава и кустарники, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар зафиксирован близ села Долан.

"В ликвидации огня задействованы более 100 человек и 20 единиц техники ДЧС региона, Алматы, Иле-Алатауского ГНПП, местных исполнительных органов, а также воинской части 28237 МЧС РК", – сообщили в министерстве.

Вертолет АО "Казавиаспас" производит сброс воды.

Тушение осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей, высокой травянистой растительностью и кустарниками.

27 июля 2025 года из-за природного пожара в Аксайком ущелье Алматинской области дачникам пришлось покинуть свои дома.

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Андрей Дюсупов
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