Природный пожар тушат в Алматинской области

В горной местности Карасайского района Алматинской области горит сухая трава и кустарники, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар зафиксирован близ села Долан.

"В ликвидации огня задействованы более 100 человек и 20 единиц техники ДЧС региона, Алматы, Иле-Алатауского ГНПП, местных исполнительных органов, а также воинской части 28237 МЧС РК", – сообщили в министерстве.

Вертолет АО "Казавиаспас" производит сброс воды.

Тушение осложняется крутой горной местностью, отсутствием подъездных путей, высокой травянистой растительностью и кустарниками.

27 июля 2025 года из-за природного пожара в Аксайком ущелье Алматинской области дачникам пришлось покинуть свои дома.