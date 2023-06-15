Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании падчерицы

Заслуженного тренера Казахстана по боксу Сапабека Мукушева подозревают в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Заявление написала 20-летняя падчерица еще в ноябре 2022 года, но известно об этом стало только сейчас, передает Astana TV со ссылкой на полицию Костанайской области.

По данному факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям: Изнасилование и Изнасилование, совершенное неоднократно.

"В рамках расследования назначены и проведены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита". Пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее стало известно, что в Актобе задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании студентки.