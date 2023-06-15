В Актобе задержан подозреваемый в убийстве студентки

Подозреваемого в убийстве студентки в Актобе нашли и задержали, сообщает Zakon.kz.

Загадочная смерть 19-летней девушки вызвала широкий резонанс в городе. После того, как близкие предали историю огласке, полиция добавила в дело еще одну статью – "Изнасилование", передает КТК.

Семья погибшей выразила несогласие, когда полиция завела дело о самоубийстве. Родные заявили, что девушка не могла совершить суицид и потребовали тщательного расследования.

Только после этого полиция задержала парня, на которого указывала семья. Хотя прежде родные показали и квартиру, где все происходило, и даже рассказали о личности подозреваемого, который, по их мнению, причастен к гибели.

Преступление произошло неделю назад ночью в одном из спальных районов города. Из окна седьмого этажа выпала 19-летняя студентка. Родные утверждают, что она была практически без одежды. По их словам, подозреваемый учился с ней вместе в школе, а затем в институте. Месяц назад вернулся из армии. Мотивы пока не установлены.

"Подозреваемое лицо установлено. И в настоящее время водворено в ИВС. Иная информация в рамках расследования уголовного дела оглашению не подлежит. Ход расследования взят на личный контроль руководством департамента полиции области. Зам. начальника УП г. Актобе Ерболат Масакбаев

Ранее стало известно, что в ВКО задержали подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки.

