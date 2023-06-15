В Петропавловске при реконструкции стадиона нашли человеческие кости
Фото: Zakon.kz
14 июня в 9:59 на оперативный канал 102 УП города Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что при реконструкции стадиона "Карасай" были обнаружены останки человеческих костей, сообщает Zakon.kz.
Предварительно установлено, пишет пресс-служба ДП СКО, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад.
Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации второго отдела УП города Петропавловска.
Месяц назад в степи около Кызылорды нашли человеческие кости. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело.
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