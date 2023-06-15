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В Петропавловске при реконструкции стадиона нашли человеческие кости

авто Фото: Zakon.kz
14 июня в 9:59 на оперативный канал 102 УП города Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что при реконструкции стадиона "Карасай" были обнаружены останки человеческих костей, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, пишет пресс-служба ДП СКО, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад.

Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации второго отдела УП города Петропавловска.

Месяц назад в степи около Кызылорды нашли человеческие кости. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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