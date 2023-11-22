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Студент напал с нецензурной бранью на гардеробщицу в Петропавловске

21 ноября в 14:20 на оперативный канал Управления полиции города Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из учебных заведений города дебоширит студент. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации УП города, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента распространилось в Сети.


Как пишут очевидцы, студент зашел в гардероб, повесил куртку и забрал номерок. Гардеробщица пошла за ним, пыталась объяснить, что так делать нельзя, на что он отреагировал криком.

"Мне все равно. Я не хочу стоять в очереди. Я опаздываю на пару", – цитируют студента.

После этого гардеробщица решила выйти с аудитории, со словами "все, отстань от меня", а парень побежал за ней с дикими криками и размахиванием рук.

Прибывшими на место полицейскими установлено, что 18-летний горожанин выражался нецензурной бранью в отношении сотрудников учебного заведения.

"В отношении правонарушителя собран административный материал по статье 434 КРКоАП РК "Мелкое хулиганство". Материал собран и будет направлен в суд для принятия решения". Управление полиции города Петропавловска

Ранее сообщалось, что в Актобе повесился студент вуза. Известно, что парень учился на втором курсе местного вуза. В среду вечером он вышел из дома и не вернулся. 19-летнего парня нашли в петле под мостом.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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