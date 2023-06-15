Казахстанская шахматистка стала чемпионкой Азии
Фото: Instagram/xeniya_balabayeva
В Алматы прошел континентальный чемпионат Азии по шахматам, где 18-летняя казахстанская шахматистка Ксения Балабаева стала победительницей женского в дисциплине блиц, сообщает Zakon.kz.
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Коллегу поздравила казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик.
"Красотка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по блицу! Поздравляю своего тиммэйта! Горжусь! Алга, Казахстан!" – написала Абдумалик в Instagram.
Отметим, что Балабаева является обладательницей титула международного мастера среди женщин (2021).
В апреля в Астане завершился третий заключительный день шахматного поединка между женской командой Казахстана и сборной мира, в котором успеха добились гости. Балабаева участвовала в соревнованиях наряду с опытными шахматистками.
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