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Казахстанская шахматистка стала чемпионкой Азии

шахматистка Фото: Instagram/xeniya_balabayeva
В Алматы прошел континентальный чемпионат Азии по шахматам, где 18-летняя казахстанская шахматистка Ксения Балабаева стала победительницей женского в дисциплине блиц, сообщает Zakon.kz.

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Коллегу поздравила казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик.

"Красотка Ксения Балабаева стала чемпионкой Азии по блицу! Поздравляю своего тиммэйта! Горжусь! Алга, Казахстан!" – написала Абдумалик в Instagram.

Отметим, что Балабаева является обладательницей титула международного мастера среди женщин (2021).

В апреля в Астане завершился третий заключительный день шахматного поединка между женской командой Казахстана и сборной мира, в котором успеха добились гости. Балабаева участвовала в соревнованиях наряду с опытными шахматистками.

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