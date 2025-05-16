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Спорт

Титулованная казахстанская шахматистка прославилась на чемпионате Азии в ОАЭ

Шахматистка, спортсменка, чемпионат, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 05:40 Фото: Казахстанская федерация шахмат
Бронзовую медаль на чемпионате Азии – 2025 в классических шахматах завоевала 19-летняя казахстанка Ксения Балабаева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Казахстанская федерация шахмат сообщила, что турнир проходил с 7 по 15 мая 2025 года в Аль-Айне (ОАЭ).

Ксения набрала 7 очков из 9 возможных в турнире по швейцарской системе, где соперничали 100 шахматисток из 23 стран, включая двух гроссмейстеров и 13 международных мастеров.

В решающем туре казахстанка уверенно победила спортсменку из Монголии IM Батхуягийн Монгонтуул (рейтинг 2359), участницу женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025.

Бронза в классических шахматах подчеркивает выдающийся талант молодой шахматистки и ее способность конкурировать с сильнейшими игроками Азии.

В составе женской сборной Казахстана Балабаева в прошлом году стала второй на Всемирной шахматной олимпиаде.

Ранее Ангелина Лукас объявила о важном бое в Таразе.

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Аксинья Титова
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