Титулованная казахстанская шахматистка прославилась на чемпионате Азии в ОАЭ

Бронзовую медаль на чемпионате Азии – 2025 в классических шахматах завоевала 19-летняя казахстанка Ксения Балабаева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Казахстанская федерация шахмат сообщила, что турнир проходил с 7 по 15 мая 2025 года в Аль-Айне (ОАЭ).

Ксения набрала 7 очков из 9 возможных в турнире по швейцарской системе, где соперничали 100 шахматисток из 23 стран, включая двух гроссмейстеров и 13 международных мастеров.

В решающем туре казахстанка уверенно победила спортсменку из Монголии IM Батхуягийн Монгонтуул (рейтинг 2359), участницу женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025.

Бронза в классических шахматах подчеркивает выдающийся талант молодой шахматистки и ее способность конкурировать с сильнейшими игроками Азии.

В составе женской сборной Казахстана Балабаева в прошлом году стала второй на Всемирной шахматной олимпиаде.

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