Два жителя Шымкента через соцсети пропагандировали идеологию терроризма

15 июня в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана рассказали Zakon.kz о работе по борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

По данным ведомства, приговором суда района Аль-Фараби Шымкента к 7 годам лишения свободы приговорены два жителя города: они попали под влияние проповедников международных террористических организаций.

"В ходе расследования выяснилось, что они посредством социальных сетей пропагандировали идеологию терроризма. Кроме того, пытались наладить связь с зарубежными боевиками для выезда в зоны террористической активности". Пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что вина указанных лиц полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и иными материалами.

Кроме того, вступил в силу приговор суда №2 Атырау о признании жителя Атырауской области "Т." виновным по факту пропаганды терроризма с наказанием в виде лишения свободы на 5 лет.

"Следствием доказано, что он активно распространял среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывал к насильственным действиям в отношении гражданских лиц". Пресс-служба КНБ РК

В заключении КНБ уточняет, с начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ по подозрению в совершении преступлений террористического характера задержан 31 житель Казахстана и иностранец.

Судебными органами за этот же период к различным срокам лишения свободы по таким фактам осуждены еще 10 человек.

8 апреля 2023 года сообщалось, что иностранца осудили за пропаганду терроризма в Астане. Осужденный самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял финансовые средства террористам.