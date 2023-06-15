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Сколько будет стоить маркировка табачных изделий в Казахстане

Определена стоимость маркировки табачных изделий Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 8 июня 2023 года определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, определен в размере 2,68 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие 25 июня 2023 года.

Ранее стоимость маркировки определялась постановлением правительства и также составляла 2,68 тенге за единицу продукции.

Однако в связи с принятием поправок по вопросам административной реформы функция по определению предельного размера стоимости контрольного знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров, передана от правительства отраслевым уполномоченным государственным органам.

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