Школы с туалетами на улице и кожаными диванами: Годунова просит чиновников отвечать за бюджет

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает, что руководители недостаточно несут ответственность за выделенные средства из бюджета. Поэтому и "появляются школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками", сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова на пленарном заседании в Сенате 15 июня заявила, что считает недостаточной ответственность руководителей за деньги, которые они просили из бюджета для достижения поставленных целей. Она отметила, что объемы трансфертов в регионы увеличились, но вместе с передачей ресурсов нужно передавать и ответственность. Однако министерства, по ее мнению, передавая в области даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования. Наталья Годунова считает, что практически нет ни мониторинга за разработкой регионами ПСД со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией.

"Деньги в регионы отдали, это уже не наш вопрос. Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка". Наталья Годунова

Она напомнила, что Минпросвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Samruk-Kazyna Construction", по мнению Натальи Годуновой, без намека на соблюдение правил государственных закупок.

"Хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве". Наталья Годунова

Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уровне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

"В этой связи предлагается внести дополнения в КоАП и разрабатываемый новый бюджетный кодекс ответственность за недостижение показателей результатов. Тогда мы будем иметь возможность не через три-пять лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов и недостижение поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию". Наталья Годунова

На пленарном заседании Мажилиса 7 июня она назвала системные проблемы в части исполнения республиканского бюджета. Наталья Годунова отметила, что правительство так и не научилось привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия никак не влияет на достижение общенациональных задач.

