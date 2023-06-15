Более ста противопожарных отделений не хватает в Казахстане

Сейчас в стране образовано 426 противопожарных отделений. Этого, по словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, недостаточно. Еще не хватает 121 отделения, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании в Сенате 15 июня он отметил, что во всем мире за последние годы масштабы лесных пожаров увеличиваются. В РК три года назад было зарегистрировано 700 лесных пожаров, в 2022 году - 757 пожаров было, а за 2023 год зафиксировано 146 лесных пожаров.

"По материально-техническому обеспечению противопожарной службы хочу сказать, что сейчас 426 противопожарных у нас отделений образовано. Этого недостаточно, этого до норматива еще не хватает, 121 отделение нужно будет строить. Сейчас это планируется, в настоящее время по дорожной карте ведется строительство 21 пункта противопожарного пункта, с прошлого года эти работы мы усилили". Ибрагим Кульшимбаев

Системе пожаротушения не хватает 3600 единиц техники. У 15% техники или 470 единиц срок эксплуатации составляет более 20 лет. Для решения этого вопроса по поручению президента предусмотрен комплексный план. Сейчас он согласован со всеми госорганами, находится на стадии подписания.

"По нему сейчас РБК в марте на заседании одобрила 650 млрд тенге, 536 млрд тенге – это МЧС, 48 млрд тенге – Министерству экологии и 20 млрд – местным исполнительным органам. А также по воздушно-спасательной системе, для ее реализации сейчас закуплено 11 вертолетов. Сейчас нам дается такая возможность, создаются для нас такие возможности. По комплексному плану до 2027 году планируется закупить еще 16 вертолетов. Здесь также предусмотрены социальные условия – повышение зарплат на 70% сотрудникам уже произошло. У кого нет жилья, им выплачиваются жилищные компенсации. В Академии гражданской защиты для строительства новых объектов в плане 40 млрд тенге выделены". Ибрагим Кульшимбаев

Работы продолжаются, по его словам, и на лесных площадях по обеспечению противопожарной безопасности.

"Сейчас уполномоченные органы ведут расследование, и после расследования будет дана правовая оценка этим действиям. Предварительный видеомониторинг, видеоцифровые системы сейчас работают, и за счет использования данной системы за один год количество пожаров сократилось в 1,5 раза, и их площадь сократилась. Сейчас мнение МЧС – министерство экологии и местным исполнительным органам необходимо использовать данные системы и их данные". Ибрагим Кульшимбаев

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса.

