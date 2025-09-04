МЧС утвердило Устав противопожарной службы

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 27 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Устав противопожарной службы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что действие устава распространяется на личный состав органов государственной противопожарной службы (ОГПС), а также на работников профессиональных противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований в части требований по организации гарнизонной службы.

Также уточняется, что силами и средствами противопожарной службы является личный состав ОГПС, работники профессиональных противопожарных служб и добровольных противопожарных формирований, пожарная техника, средства связи и управления, огнетушащие вещества и иные технические средства, находящиеся на вооружении.

Правила дополнены пунктом о том, что в случае объявления чрезвычайной ситуации (положения) решением руководителя территориального органа гарнизон переводится на казарменное положение по согласованию с руководителем уполномоченного органа.

При переводе гарнизона на казарменное положение осуществляются мероприятия усиленного варианта несения службы с организацией питания личного состава.

Караульная служба осуществляется дежурством в 4 смены в круглосуточном режиме, с единым порядковым номером смен (караулов) по всем территориальным органам министерства, личным составом караулов подразделений государственной противопожарной службы.

Диспетчер (радиотелефонист) пункта связи части (ПСЧ):

ведет четкий прием, передачу и регистрацию сообщений о пожаре и ЧС, поступающих на ПСЧ по всем имеющимся техническим средствам связи и обработки информации, своевременную и правильную высылку дежурных караулов (отделений) к месту вызова;

производит своевременный доклад на Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) и руководителям подразделения о высылке дежурного караула (отделения) на пожар или другую ЧС;

обеспечивает сохранность и правильную эксплуатацию технических средств и оборудования ПСЧ.

Диспетчер (радиотелефонист) ПСЧ:

при заступлении на дежурство:

принимает по описи документацию, имущество и технические средства, находящиеся на ПСЧ;

проверяет наличие, чистоту, состояние и исправность технических средств, источников резервного питания на ПСЧ;

получает у сменяющегося диспетчера (радиотелефониста) сведения о текущих выездах, а также распоряжениях и указаниях руководителей подразделения;

во время дежурства:

получает у начальника караула (руководителя дежурной смены) сведения о силах и средствах (количество личного состава, пожарной техники, огнетушащих веществ и ГСМ);

сведения о неисправностях средств связи и технического оборудования вносит в Журнал приема-передачи средств связи по форме согласно приложению 8 к настоящему Уставу;

поддерживает связь со службами взаимодействия и направляет в район пожара или другой ЧС;

ведет Журнал учета людей, находящихся в ночное время суток в детских, лечебных и других учреждениях в ночное время суток по форме;

отвечает немедленно на все вызовы по телефону: "Өртке қарсы қызметі", по внутреннему телефону называет должность и фамилию, например: "диспетчер (радиотелефонист) Ахметова";

при получении информации о закрытии проездов, выходе из строя противопожарного водоснабжения и изменениях оперативной обстановки немедленно докладывает начальнику караула (руководителю дежурной смены), на ЦППС и вносит полученную информацию в соответствующие журналы;

при посещении помещения ПСЧ должностными лицами, имеющими право на проверку караульной службы, докладывает по форме: "Господин майор. Диспетчер (радиотелефонист) Ахметова";

при обработке вызовов:

фиксирует в путевке выезда дежурного караула следующую информацию:

адрес объекта вызова;

наименование объекта;

сведения о местонахождении объекта;

что и где горит (или иные сведения о ЧС);

на каком этаже горит (или в подвале);

этажность (или высота) здания;

наличие угрозы людям;

фамилию диспетчера ЦППС;

время, подпись и дату принятия сообщения;

принимает решение о направлении к месту вызова сил и средств, предусмотренных расписанием выезда (планом привлечения сил и средств), если нет прочих указании старшего диспетчера ЦППС (диспетчера гарнизона);

сразу после принятия решения о выезде подает сигнал "Тревога";

вручает начальнику караула (руководителю дежурной смены) путевку выезда караула, а также план или карточку пожаротушения;

при сопровождении выездов:

устанавливает и поддерживает радиосвязь с дежурным караулом (отделением), выехавшим на пожар или другую ЧС;

уточняет информацию о пожаре или другой ЧС, о чем незамедлительно передает начальнику караула (руководителю дежурной смены), старшему диспетчеру ЦППС (диспетчеру гарнизона) и руководителям подразделения;

осуществляет фиксацию всех принимаемых решений должностными лицами при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ с указанием времени в электронном виде в АРМ, в случае отсутствия АРМ фиксируют в Журнал учета выездов подразделения.

Начальники управлений (отделов) по чрезвычайным ситуациям и их заместители осуществляют контроль и проверку готовности профессиональных противопожарных служб, а также противопожарного состояния подконтрольных объектов на соответствующей территории, поддерживают взаимодействие с местными исполнительными органами, информируют их о противопожарном состоянии объектов.

Указывается, что начальник отряда противопожарной службы подчиняется руководителю управления пожаротушения.

После возвращения с пожара или пожарно-тактических учений, занятий под контролем и при непосредственном участии начальника караула (руководителя дежурной смены) осуществляется в течение 10 минут приведение дежурного караула и техники в готовность.

При этом:

водители проводят дозаправку автомобилей ГСМ (при заправке за пределами подразделения выезжает весь личный состав отделения);

личный состав пожарных расчетов караула проводит замену ПТВ и оборудования, пожарных рукавов и индивидуального снаряжения, заправку пожарных автомобилей огнетушащими веществами;

начальник караула (руководитель дежурной смены) докладывает на ЦППС о постановке техники в пожарный расчет и готовности караула к выезду;

водители и личный состав проводят ТО пожарной техники, осуществляют меры личной гигиены.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.

