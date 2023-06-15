Школьника избили палками в Караганде

В Караганде школьники толпой избили одноклассника. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, зарегистрировано уголовное дело.

Информация об инциденте была опубликована общественным фондом Nemolchi.kz.

С заявлением обратилась мама девятиклассника.

Она отметила, что когда ее сын возвращался домой, его утащили за завод и там жестоко избили.

"Унижали моего сына, били палками, ногами по лицу, плевали и тушили окурки о моего ребенка. Сейчас он в больнице. Я написала заявление", – говорится в сообщении.

Она также добавила, что до нападения пострадавший неоднократно жаловался на притеснения со стороны одноклассников.

В пресс-службе ведомства уточнили, что с заявлением в полицию мама пострадавшего не обращалась.

"Департаментом полиции Карагандинской области по публикации зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"). При этом сообщаем, что ранее с заявлением по данному факту никто не обращался". Пресс-служба ДП Карагандинской области

15 апреля 2023 года в Семее школьницы жестоко избили сверстницу. В полиции тогда заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".