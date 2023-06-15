Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьника избили палками в Караганде

Школьника избили палками в Караганде Фото: pixabay
В Караганде школьники толпой избили одноклассника. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, зарегистрировано уголовное дело.

Информация об инциденте была опубликована общественным фондом Nemolchi.kz.

С заявлением обратилась мама девятиклассника.

Она отметила, что когда ее сын возвращался домой, его утащили за завод и там жестоко избили.

"Унижали моего сына, били палками, ногами по лицу, плевали и тушили окурки о моего ребенка. Сейчас он в больнице. Я написала заявление", – говорится в сообщении.

Она также добавила, что до нападения пострадавший неоднократно жаловался на притеснения со стороны одноклассников. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что с заявлением в полицию мама пострадавшего не обращалась.

"Департаментом полиции Карагандинской области по публикации зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 ч. 3 УК РК ("Хулиганство"). При этом сообщаем, что ранее с заявлением по данному факту никто не обращался".Пресс-служба ДП Карагандинской области

15 апреля 2023 года в Семее школьницы жестоко избили сверстницу. В полиции тогда заявили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Читайте также

Когда ликвидируют пожар в Абайской области

Экс-сожитель похитил дочь у карагандинки

Астанчанка организовала секс-притон в арендованной квартире

Анастасия Московчук
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления