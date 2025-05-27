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Общество

Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области

Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 19:25 Фото: pixabay
В Атырауской области 14-летнего школьника жестоко избили одноклассники. В результате он получил сотрясение мозга, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что инцидент произошел в селе Индербор. Об этом представителям общественного объединения "Құқық және Шындық" рассказала родственница пострадавшего. По ее словам, избиение случилось в школе. У подростка серьезные травмы.

"Родные мальчика считают, что дело хотят замять, потому что обидчикам нет 16 лет. Их родители приходят извиняться, но семья пострадавшего хочет, чтобы виновные были наказаны по закону", – пишет издание.

Полиция Атырауской области начала расследование. Возбуждено уголовное дело. Подростков, причастных к избиению, допросят в присутствии их родителей. В настоящее время выясняют все детали произошедшего. Нападавших могут поставить на учет и их делом займется комиссия по делам несовершеннолетних. Отдел образования начал служебную проверку в школе. По ее результатам примут меры. Информация уже направлена в соответствующие органы.

С 16 июня 2024 года будут введены в действие поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за систематическую травлю. Наказание агрессоров зависит от последствий. От штрафа в 10 МРП за буллинг до срока в 9 лет, если жертву довели до суицида.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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