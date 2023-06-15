Экс-сожитель похитил дочь у карагандинки

В Караганде мужчина похитил дочь у бывшей сожительницы, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась 25-летняя женщина. Она сообщила, что бывший сожитель, 34-летний гражданин России, на автомашине похитил 4-летнюю дочь.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Центрального ОП по ч. 2 ст. 125 УК РК "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"", – говорится в сообщении.

Мужчину нашли в Астане и задержали. Похищенная девочка передана матери. Проводятся следственные действия.

Ранее бывший сожитель украл у жительницы Экибастуза дочку и скрывался с ней неделю.