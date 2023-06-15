Минэнерго: Референдума по АЭС не будет

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената 15 июня рассказал, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет, сообщает Zakon.kz.

Референдума по вопросу строительства АЭС не будет.

"Этот вопрос на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит местоопределения, местоположения площадки. Это первый вопрос. Второй вопрос, самый главный – это технология и финансово-экономическая модель, как повлияет". Жандос Нурмаганбетов

Все компании, по его словам, ищут сотрудничество. Недавно были переговоры с представителями корейской компании, также Казахстан ждет предложение от Китая. Что касается местоположения – пока точного решения нет.

"К сожалению, пока не определились. Сейчас по законодательству вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области. Возможно, мы где-то недорабатываем. В любом случае, сейчас у нас министр пришел новый, мы работаем по этому вопросу, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся". Жандос Нурмаганбетов

Президент Казахстана Токаев не раз отмечал, что обеспечение энергобезопасности является одной из главных задач государства, и этот вопрос остро стоит на повестке дня. Грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии и целесообразно ли экономически строительство АЭС, читайте здесь.

