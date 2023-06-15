В Алматы злостным должникам теперь будут отключать горячую воду в квартирах

Миллиардные суммы за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать со злостных неплательщиков через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов. Об этом 15 июня Zakon.kz сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В сообщении сказано, что общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 1,8 млрд тенге.



"Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями лишаются доступа к горячей воде. Ограничение подачи горячей воды должникам - это вынужденная мера. Предприятие вынуждено прибегать к такого рода мероприятиям, так как неуплата услуг теплоснабжения со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

С начала 2023 года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 2 140 абонентов задолжавших 415 млн тенге, еще на 1 122 неплательщика подали иски в суд на сумму 897 млн тенге.

"На сегодняшний день арест уже наложен на 439 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду порядка 109 млн. тенге, арестовано 655 банковских счетов на общую сумму 206 млн тенге, запрещен выезд из Казахстана 258-ми гражданам страны, вовремя не погасившим платежи на общую сумму 176 млн тенге, а из заработной платы и иных видов доходов удержано 16 млн тенге". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Тепловики сообщили, что мероприятия по взысканию задолженности ведутся на постоянной основе.

ТОО "АлТС" призывает горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к своевременной оплате счетов за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что с 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека - Алтын Орда – Медеубекова. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной.