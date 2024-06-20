К алматинцам обратились с важным заявлением по поводу горячей воды

В Алматы долги за тепловую энергию коммунальщики намерены взыскивать с абонентов через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов. Об этом 20 июня 2024 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

По данным компании, общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.

"Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед "Алматинскими тепловыми сетями", лишаются доступа к горячей воде. Необходимо отметить, что при отсутствии оплаты два и более месяцев потребитель переходит в категорию должника и получает уведомление о необходимости погасить задолженность. Если должник так и не оплачивает долг, принимаются другие меры, в том числе отключение горячей воды", – следует из заявления ТОО.

В компании подчеркнули, что ограничение подачи горячей воды должникам – это вынужденная мера. Предприятие вынуждено прибегать к такого рода мероприятиям, так как неуплата услуг теплоснабжения со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона.

С начала текущего года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 1610 абонентов. На сегодняшний день арест уже наложен на 1212 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду, арестовано 355 банковских счетов, запрещен выезд из Казахстана 165 гражданам, вовремя не погасившим платежи.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" напомнили, что взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности и оформление документов с госорганов.

Кроме того, согласно действующему законодательству, наличие задолженностей по коммунальным услугам (информация о должниках предоставляется по требованию государственного кредитного бюро) также учитывается при выдаче кредита.

"Подобные меры применяются исключительно в отношении злостных неплательщиков – до отключения от горячей воды и судебных тяжб представители компании обязательно информируют их о накопившейся задолженности, проводит ряд других профилактических мероприятий... Мероприятия по взысканию задолженности ведутся на постоянной основе. Поэтому ТОО "АлТС" призывает горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к своевременной оплате счетов за коммунальные услуги". ТОО "Алматинские тепловые сети"

О том, что должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду, стало известно 17 июня 2024 года.