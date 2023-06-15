Зарплаты казахстанских контрактников озвучили в Минобороне

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 15 июня прокомментировал вопрос по поводу размеров заработных плат военнослужащих на контрактной основе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя силового ведомства, в этом году военных ждет повышение зарплат, а пока он рассказал, сколько сейчас получают контрактники за службу в армии.



"Я тоже являюсь контрактником, контрактная служба – сержантского, рядового состава и офицеров по контракту. Наименьшее – порядка от 90 тысяч и выше. Конечно, работа по повышению денежного содержания идет. Знаете, что глава государства – Верховный главнокомандующий, ряд задач поставил. В этом году будет повышение денежного содержания для летного состава, медицинских работников военных, профессорско-преподавательского состава. Со следующего года планируется повысить денежное содержание по окладу за воинское звание до 30%". Султан Камалетдинов

При этом он уточнил, что в среднем речь идет о сумме от 90 тысяч и до 140 тысяч тенге.

"Я сказал, что есть контрактник и генерал, и рядовой. Здесь солдат рядового состава от 90 до 140 тысяч, сержантский чуть больше". Султан Камалетдинов

Тем временем сегодня военнослужащие задействованы при ликвидации различных ЧС, в том числе и при тушении пожаров в Абайской области.

"Подготовка соответствующая есть, естественно. У военнослужащих направленность немного другая. Но вместе с тем, и техника, принимает участие, в том числе и армейская авиация, и военнослужащие, инженерная техника, которая используется для тушения пожара". Султан Камалетдинов

Также на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК депутат Ерболат Саурыков поднял вопрос об инициативе, запрещающей прием на госслужбу в случае, если человек не отслужил в армии.