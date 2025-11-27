Лишившийся глаза контрактник продолжит службу в армии – Минобороны

Заместитель министра обороны Серик Бурамбаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай, когда военнослужащий разбил о голову бутылку и лишился глаза в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Бурамбаев с сожалением признал, что такое происшествие было.

"Во время принятия присяги специальное подразделение решило для родных и близких принимающих присягу показать свои навыки. Но в результате нарушения мер безопасности данный контрактник получил травму. Ему была оказана сразу же медицинская помощь, его отвезли в больницу и потом перевезли в офтальмологический центр. Оказана вся помощь", – добавил он.

Однако полностью зрение восстановить пока еще, по его словам, не удалось.

"Но, несмотря на это, решение однозначное уже принято: он остается служить в рядах Вооруженных сил и дальше ему будет оказываться помощь. Есть должности, позволяющие служить. Очень много примеров, когда и без двух ног служили. Будет и компенсация. Размер будет определяться после прохождения военно-врачебной комиссии", – подчеркнул вице-министр.

Также, по его словам, проводится служебная проверка по данному факту.

"На сегодняшний день служебное расследование назначено, и в ближайшее время решение будет принято. Это дело находится на личном контроле у министра обороны. Это не шоу. Это было желание показать свою боевую подготовку. Военная служба связана с риском – на каждом шагу", – резюмировал Серик Бурамбаев.

В Жамбылской области контрактник остался без глаза после показательных выступлений, устроенных на присяге. Военный, как и другие, бил бутылки о голову. Инцидент произошел 24 ноября 2025 года.