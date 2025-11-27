#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Лишившийся глаза контрактник продолжит службу в армии – Минобороны

Минобороны, военнослужащий, армия , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 17:44 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заместитель министра обороны Серик Бурамбаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай, когда военнослужащий разбил о голову бутылку и лишился глаза в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Бурамбаев с сожалением признал, что такое происшествие было.

"Во время принятия присяги специальное подразделение решило для родных и близких принимающих присягу показать свои навыки. Но в результате нарушения мер безопасности данный контрактник получил травму. Ему была оказана сразу же медицинская помощь, его отвезли в больницу и потом перевезли в офтальмологический центр. Оказана вся помощь", – добавил он.

Однако полностью зрение восстановить пока еще, по его словам, не удалось.

"Но, несмотря на это, решение однозначное уже принято: он остается служить в рядах Вооруженных сил и дальше ему будет оказываться помощь. Есть должности, позволяющие служить. Очень много примеров, когда и без двух ног служили. Будет и компенсация. Размер будет определяться после прохождения военно-врачебной комиссии", – подчеркнул вице-министр.

Также, по его словам, проводится служебная проверка по данному факту.

"На сегодняшний день служебное расследование назначено, и в ближайшее время решение будет принято. Это дело находится на личном контроле у министра обороны. Это не шоу. Это было желание показать свою боевую подготовку. Военная служба связана с риском – на каждом шагу", – резюмировал Серик Бурамбаев.

В Жамбылской области контрактник остался без глаза после показательных выступлений, устроенных на присяге. Военный, как и другие, бил бутылки о голову. Инцидент произошел 24 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Кто может заплатить и не служить в армии, рассказали в Минобороны
18:08, Сегодня
Кто может заплатить и не служить в армии, рассказали в Минобороны
Зарплаты казахстанских контрактников озвучили в Минобороны
16:15, 15 июня 2023
Зарплаты казахстанских контрактников озвучили в Минобороны
В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми
15:24, 15 июня 2023
В Казахстане 11 контрактников уволены из армии за увлечение азартными играми
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: