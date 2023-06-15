Спецоперация в Улытауской области: 23 человека задержали
Фото: Zakon.kz
В результате спецоперации, полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей золота в Жанааркинском районе Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
На месте были задержаны 23 человека, в том числе организатор подпольного "предприятия" 29-летний житель Жамбылской области.
Подозреваемые с открытой разработки получали золотосодержащую руду, затем ее дробили и промывали.
"С места происшествия полицейские изъяли граммовые весы, дробильный станок, более 2 тонн золотосодержащей руды, около 70 гр. золота. Также изъято 7 единиц специальной техники – грузовики, самосвалы, экскаватор, а также пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами", – сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.
Начато досудебное расследование. Ведутся следственные действия.
Ранее в Алматы прошла спецоперация. Задержали мужчин, вымогавших у бизнесмена 2 млн тенге.
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