Месси забил самый быстрый гол в своей карьере
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Лионель Месси на 79-й секунде игры открыл счет самым быстрым голом в своей карьере. Во втором тайме за Аргентину забил Херман Песселья на 68-й минуте.
Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте – Али Даеи (Иран, 109).
Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут 19 июня против сборной Индонезии.
Ранее сообщалось, что новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США.