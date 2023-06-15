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Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

футболист Фото: Instagram/leomessi
Сборная Аргентины в Пекине обыграла Австралию в товарищеском матче – 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Лионель Месси на 79-й секунде игры открыл счет самым быстрым голом в своей карьере. Во втором тайме за Аргентину забил Херман Песселья на 68-й минуте.

Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте – Али Даеи (Иран, 109).


Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут 19 июня против сборной Индонезии.

Ранее сообщалось, что новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США.

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Месси Лионель Австрия Аргентина США
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