Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

Сборная Аргентины в Пекине обыграла Австралию в товарищеском матче – 2:0, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Лионель Месси на 79-й секунде игры открыл счет самым быстрым голом в своей карьере. Во втором тайме за Аргентину забил Херман Песселья на 68-й минуте.

Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте – Али Даеи (Иран, 109).





Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут 19 июня против сборной Индонезии.

Ранее сообщалось, что новая команда Месси стала самым популярным футбольным клубом США.