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Месси забил свой дебютный гол на Кубке Америки — 2024 в полуфинале с Канадой

Месси забил свой дебютный гол на Кубке Америки — 2024 в полуфинале с Канадой, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 07:55 Фото: Instagram/afaseleccion
Cборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024 со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

По информации Championat.com, нападающий Лионель Месси забил второй мяч команды в матче, который стал для него дебютным на нынешнем турнире. У 37-летнего нападающего теперь 1 гол и 1 голевая передача в 4 сыгранных матчах на Копе-2024.

Ранее Месси не забил ни одного мяча на групповом этапе крупного турнира впервые в карьере.

В финале Копы-2024 аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай – Колумбия. Игра пройдет завтра, 11 июля.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0.

Елена Вебер
Месси Лионель США 2024 год Футбол
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