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В Шымкенте учителя мечети обвиняют в избиении детей

учитель медресе Фото: pixabay
Жестокий метод воспитания детей учителем мечети обсуждают в Казнете. На видео, опубликованном в соцсетях, у мальчиков 9 и 7 лет на спине и руках следы от побоев, синяки и кровь, сообщает Zakon.kz.

Дети утверждают, что их беспощадно избили за то, что они не выучили хадисы.

В Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали Otyrar.kz, что родители отдали несовершеннолетних детей на воспитание наставнику мечети. Он взялся за обучение на дому, в свободное от основной работы время. По данным представителей духовенства, учитель избил детей из-за собственных бытовых проблем, мол, не мог сдержать агрессию и выместил на мальчиках.

За нарушение этики священнослужителя из мечети уволили.

"Инцидент произошел в Шымкенте. Жители Сарыагашского района Туркестанской области попросили своего одноклассника, наставника мечети, дать уроки религии своим сыновьям. К сожалению, учитель мечети "Таспау Салимбай" рассердился на другие бытовые вопросы, не смог совладать с эмоциями и избил несовершеннолетних. Инцидент произошел не в медресе. Мнение о том, что "детей били за неправильное чтение Корана", не соответствует действительности. Просим не спешить с выводами". Пресс-секретарь ДУМК Агабек Конарбайулы

Досудебное дело находится на контроле Департамента полиции города.

"Данный факт зарегистрирован в Туранском РУП по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Начато досудебное расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе департамента.

Ранее сообщалось, что в Караганде школьники толпой жестоко избили одноклассника

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