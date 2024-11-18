"Поклонник Бишимбаева": видео с избиением девушки шокировало казахстанцев

В Казнете распространяют видео, на котором мужчина в Актау жестоко избивает девушку. Из описаний следует, что она его "возлюбленная", сообщает Zakon.kz.

На распространяемых в соцсетях кадрах мужчина неоднократно бьет девушку, применяет к ней удушающие приемы, валит с ног. На фотографиях запечатлены следы побоев.

Точно неизвестно, кем они приходятся друг другу, но в описании указано, что на видео запечатлено последствие решения девушки уйти от этого мужчины после периодических избиений. Сразу в нескольких пабликах мужчину прозвали "поклонником Бишимбаева".

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области предоставили следующий комментарий:

"Экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия".

Ранее в Мангистауской области мужчина сначала вонзил женщине в голову стекло, а затем напал на приехавших сотрудников скорой помощи и полиции.