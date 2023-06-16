В Шымкенте осудили гражданина Пакистана за смерть школьницы в его пиццерии

Гражданину Пакистана, владеющему пиццерией, в которой подрабатывала 15-летняя Акару Куралбай, вынесли приговор в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Девушка погибла от удара током на рабочем месте, пишет Otyrar.kz. Иностранца приговорили к полутора годам колонии. Один день в изоляторе приравняли к двум в колонии. Этот закон помог осужденному выйти на свободу из зала суда в день приговора.



"1 год 5 месяцев лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. На основании статьи 62 части 3 пункта зачислена на время содержания под стражей с 25 сентября по 12 июня. То есть 1 день зачитывается как два дня. В связи с отбытием наказания, вы освобождены от наказания". Судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента Жанат Мусирали

На суде гражданин Пакистана свою вину не признал и не раскаялся.

Отмечается, что дело рассматривалось в суде в открытом порядке около 2 месяцев. Гражданину Пакистана вменяли статью "Нарушение правил охраны труда". На судебных прениях прокурор запросил подсудимому 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Однако приговор пакистанцу смягчили. По словам судьи, потерпевшая сторона простила подсудимого. Он возместил моральный и материальный ущерб.

"Инспекцией труда вынесен АКТ, что вина работодателя 100 процентная. Погибшую Акару Куралбай принимал непосредственно подсудимый, материалами дела это доказано. Подсудимый Абдуллах доверенным лицом частных лиц, который арендовал это помещение для ресторана быстрого питания". Жанат Мусирали

Мать Акару, в свою очередь, говорит, что приговором суда осталась недовольна, она намерена подать апелляцию. По словам Бибиайши Куттыбаевой, она так и не поняла, кто виновен в смерти ее дочери.

"Сегодня вынесли приговор только гражданину Пакистана. Но я считаю, что в смерти моей дочери виноваты еще другие неизвестные лица, я хочу чтобы их привлекли к ответственности. Люди, которые виновны в смерти не получили должное наказание. Я считаю, что в смерти моей дочери виновен также директор торгового центра, где находилась эта пиццерия. Я заходила к начальнику Департамента полиции Кайрату Дальбекову, так как следователи выполняли свою работу не должным образом. Но мне так и не помогли. Когда мы забирали тело моей дочери из морга, на ее голове и за ушами были следы крови. Здесь что-то не чисто". Бибиайша Куттыбаева

Акару Куралбай скончалась 3 июля 2022 года. Родные погибшей пришли в пиццерию и сняли на видео рабочее место. Оголенные провода и открытые розетки повергли в шок. Все недочеты спустя 10 дней в пиццерии устранили и заявили, мол, девочку не могло ударить током. Однако судмедэксперты доказали обратное.